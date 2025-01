Polizia Locale in Festa a Sulmona: Santangelo Celebra la Cultura della Sicurezza

L'assessore regionale Roberto Santangelo sottolinea l'importanza della formazione e dell'aggiornamento per i 900 agenti abruzzesi, promuovendo una polizia locale più vicina ai cittadini.

Il 20 gennaio 2025, la città di Sulmona ha ospitato la prima edizione della festa regionale della Polizia Locale, un evento significativo che ha riunito numerosi comuni abruzzesi per celebrare il Santo Patrono e riflettere sullo stato di salute del corpo di polizia più vicino ai cittadini.

L'assessore agli Enti Locali, Roberto Santangelo, ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti negli ultimi 12 anni, evidenziando come la polizia locale abruzzese abbia assunto competenze più ampie e impegnative, diffondendo la cultura della sicurezza sul territorio. "Il sistema della polizia locale regionale sta crescendo di anno in anno, con una crescente consapevolezza da parte dei cittadini e degli operatori stessi", ha dichiarato Santangelo.

Un aspetto fondamentale sottolineato dall'assessore è l'importanza della formazione continua per gli agenti. "Abbiamo garantito formazione a tutto il personale di polizia locale che opera sui territori. La formazione è indispensabile ed è elemento di crescita in grado di consolidare e rafforzare le nuove competenze", ha affermato Santangelo. In quest'ottica, la Regione Abruzzo ha avviato un'azione di rivitalizzazione del corpo, con l'intenzione di realizzare una scuola regionale di formazione per rispondere alle esigenze di aggiornamento legate alle nuove competenze della polizia locale.

Il comandante della polizia locale di Sulmona, Domenico Giannetta, ha tracciato un quadro sullo stato di salute della polizia locale, evidenziando che in Abruzzo operano attualmente 900 agenti, un numero che, rispetto alla popolazione residente, dovrebbe essere almeno il doppio.

La cerimonia si è conclusa con la consegna di onorificenze a 22 agenti di diversi comuni abruzzesi, riconoscendo il loro impegno e dedizione al servizio della comunità. L'assessore Santangelo, insieme al commissario prefettizio Ernesta D'Alessio, ha presieduto la cerimonia nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, sottolineando l'importanza di celebrare e valorizzare il lavoro degli agenti di polizia locale.

Questo evento rappresenta un passo importante verso una polizia locale sempre più integrata nella comunità, promuovendo una cultura della sicurezza condivisa e partecipata.