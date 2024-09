Poliziotti a processo: dormivano in auto e facevano spese durante il servizio

Un'inchiesta lunga e complessa ha portato alla richiesta di processo per undici agenti della Polizia Stradale di Pratola Peligna. I poliziotti sono accusati, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato, falso, peculato, furto e altri reati. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 14 novembre.

Le indagini, durate tre anni, hanno svelato un quadro inquietante. Gli agenti, secondo l'accusa, avrebbero sistematicamente abbandonato i loro posti di lavoro, dormendo nelle auto di servizio o intrattenendosi in locali commerciali durante l'orario di servizio. Sarebbero stati inoltre coinvolti in episodi di utilizzo indebito delle auto di servizio per fini privati e di omissione di soccorso.

Le accuse si basano su intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti e analisi di filmati di videosorveglianza. Non solo: gli agenti avrebbero anche minacciato un loro ex comandante e un collega che avevano collaborato alle indagini, ricevendo in seguito una busta contenente proiettili.

I difensori degli indagati hanno sempre respinto le accuse, sottolineando l'assenza di prove concrete. Tuttavia, il gip ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti per procedere con il rinvio a giudizio.

La vicenda ha scosso l'opinione pubblica e getta un'ombra sulla professionalità di alcuni agenti delle forze dell'ordine. Si attende ora il processo per fare piena luce su quanto accaduto.