Poliziotti sotto Indagine: Richiesto il Trasferimento di Dieci Agenti

La Polizia Stradale dell'Aquila ha notificato un avviso di contestazione di "incompatibilità ambientale" a dieci dei diciannove poliziotti in servizio presso la sottosezione di Pratola Peligna, attualmente coinvolti in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Sulmona.

Per questi agenti, che sono tornati in servizio nelle settimane scorse dopo essere stati riabilitati dal Tribunale del Riesame dell'Aquila, è stata richiesta la loro trasferenza per motivi di incompatibilità ambientale e a causa della risonanza mediatica del caso. I dieci poliziotti dovranno ora presentare le loro difese entro venti giorni. È importante notare che questa contestazione è di natura disciplinare ed è separata dal procedimento penale principale che verrà affrontato alla conclusione dell'indagine, il quale coinvolge solo gli agenti per i quali il Tribunale di Sulmona aveva applicato la misura cautelare della sospensione dal servizio, che andava da 8 a 12 mesi, ma che è stata successivamente revocata dal Tribunale del Riesame a causa della tardività delle esigenze cautelari e, nella maggior parte dei casi, per il venir meno della continuazione del reato.

Gli agenti coinvolti nell'inchiesta affrontano varie accuse, tra cui truffa e falso ai danni dello Stato, peculato, furto, omissione di atti d'ufficio, omissione di soccorso e interruzione di pubblico servizio. Secondo le indagini condotte negli ultimi tre anni, dal 2019 al 2022, tramite intercettazioni ambientali e telefoniche, GPS e telecamere, i poliziotti avrebbero abbandonato il loro posto di lavoro per dormire in auto o trascorrere del tempo in alcuni esercizi commerciali durante l'orario di servizio. Alcuni di loro avrebbero approfittato della loro posizione per rubare beni di scarso valore da una stazione di servizio.

Inoltre, si sostiene che alcuni avrebbero utilizzato veicoli di servizio per scopi personali e avrebbero omesso di effettuare rilievi in un incidente stradale e di prestare soccorso a un veicolo in avaria.