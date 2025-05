Ponte del 2 Giugno: Caldo Intenso e Temporali Inattesi, Ecco Dove

L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30°C al Centro-Sud, ma il Nord dovrà fare i conti con temporali improvvisi e instabilità atmosferica.

Il Ponte del 2 Giugno si preannuncia all'insegna di un caldo estivo su gran parte della penisola italiana, grazie alla presenza di un anticiclone africano che favorirà condizioni di stabilità atmosferica e temperature elevate. Tuttavia, il Nord Italia potrebbe essere interessato da temporali improvvisi, soprattutto nelle ore pomeridiane, a causa di infiltrazioni di aria più fresca .

Nel dettaglio, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno saranno caratterizzati da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio nazionale, con temperature massime che potranno raggiungere i 32-35°C nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori . Le aree costiere beneficeranno di brezze marine che mitigheranno la calura, mantenendo le temperature su valori più contenuti.

Tuttavia, già dalla giornata di domenica, l'anticiclone potrebbe mostrare segni di cedimento sul suo bordo settentrionale, permettendo il passaggio di una perturbazione atlantica che potrebbe innescare temporali tra le Alpi e la Val Padana, in movimento da ovest verso est .

Il lunedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, vedrà condizioni di instabilità al Nord, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, mentre il Centro-Sud continuerà a godere di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate .

In sintesi, il Ponte del 2 Giugno offrirà condizioni meteorologiche favorevoli per attività all'aperto al Centro-Sud, mentre al Nord sarà opportuno prestare attenzione all'evoluzione del tempo, soprattutto nelle ore pomeridiane. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti meteo locali per pianificare al meglio le proprie attività durante il ponte.