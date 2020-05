Ponte del due giugno all'insegna dell'insabilità, aria fresca dai Balcani

L'impostazione barica che si sta definendo a ridosso del weekend si manterrà pressoché immutata anche i giorni successivi, fino al 2 giugno.

L'anticiclone dall'Europa occidentale rimarrà sbilanciato verso il Nord Europa e collocherà i suoi massimi addirittura sulla Scandinavia tra la fine della settimana e l'inizio della prossima.

Ne conseguirà un continuo afflusso di aria fresca dal Nord Europa verso la Penisola balcanica, con refoli orientali che spesso si inoltreranno verso ovest interessando anche l'Italia, specie il Centro-Sud, impedendo anche alle temperature di salire.

METEO ITALIA SABATO.

Il fronte giunto venerdì continua a spostarsi verso sud interessando le regioni centro-meridionali con rovesci e temporali presenti già al mattino, ma che culmineranno nelle ore del pomeriggio sulle zone interne, sconfinando con frequenza fino alle aree costiere, specie di basso Lazio, alta Campania, Molise, Puglia e alta Calabria tirrenica.

Coinvolta anche buona parte della Sicilia, specie centro-orientale.

Qualche fenomeno si attiverà nel pomeriggio inoltre in prossimità delle zone alpine e prealpine, ma i fenomeni cominceranno ad attenuarsi nel corso della sera un po' ovunque, ad eccezione della Puglia.

Temperature in calo al Centro-Sud.

METEO ITALIA DOMENICA.

Passato il fronte permarrà un residuo flusso di correnti settentrionali di origine balcanica che riattiverà una certa instabilità diurna in prossimità delle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie centro-meridionale, dove sono attesi nuovi rovesci o brevi temporali in locale sconfinamento alle coste della Calabria e del Salento, ma in attenuazione in serata.

Altrove si avranno invece maggiori spazi soleggiati, tanto che le temperature riprenderanno qualche grado.

METEO FINO AL 2 GIUGNO.

L'alta pressione si estenderà parzialmente da ovest favorendo certa riduzione dell'instabilità sull'Italia, anche se l'influenza di un flusso di correnti settentrionali, seppur blando, sarà causa di una spiccata variabilità pomeridiana lungo le zone di montagna, soprattutto sull'Appennino meridionale, con formazione di alcuni rovesci o temporali, in esaurimento serale.

Andrà meglio invece sulle zone di pianura e su quelle costiere dove maggiori saranno gli spazi soleggiati.

Temperature in ulteriore lieve risalita un po' su tutte le regioni.

In ogni caso l'evoluzione potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni e vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.