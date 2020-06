Popolare Bari, Al via processo a ex amministratori Marco e Gialuca Jacobini

Con la richiesta di costituzione di una ventina di azionisti come parti civili è cominciato dinanzi al Tribunale di Bari il processo nei confronti di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore della Banca popolare di Bari

Agli imputati, agli arresti domiciliari dallo scorso 31 gennaio, sono contestati a vario titolo i reati falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Il procedimento riguarda la presunta malagestione dell'istituto di credito barese, commissariato da Bankitalia il 13 dicembre 2019.

Nella prima udienza del processo, che su istanza della difesa è stato preliminarmente rinviato al 16 luglio, anche la stessa banca ha chiesto di costituirsi parte civile. Alcuni azionisti ne hanno invece chiesto la citazione come responsabile civile. "Si è trattato di una udienza ponte, nella quale non si è entrati minimamente nelle questioni tecnico-giuridiche" ha dichiarato a margine l'avvocato Francesco Paolo Sisto, co-difensore di Marco Jacobini con il collega Giorgio Antoci, spiegando che "si dovrà anche verificare la possibilità logistica di tenere l'udienza in questo palazzo o nell'aula di Bitonto. Lo vedremo nella prossima udienza in base al numero delle parti e delle persone presenti" affinché, per le misure Covid, "il processo si possa celebrare in condizioni di sicurezza per la salute e non soltanto giuridica".

Gianluca Jacobini è difeso dagli avvocati Guido Carlo Alleva e Giorgio Perrone. La posizione dei due imputati è stata stralciata, con richiesta di giudizio immediato, dall'inchiesta principale che coinvolge complessivamente altre sette persone, ex amministratori e dirigenti della banca, tuttora in corso.

Gli accertamenti, delegati alla Guardia di Finanza, sono coordinati dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dai sostituti Federico Perrone Capano e Savina Toscani