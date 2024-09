Posta messaggio di suicidio sui social: giovane rintracciato e salvato dalla polizia

La segnalazione tempestiva di un’amica e l’intervento della polizia hanno evitato una tragedia. Arrestato anche un ladro in un supermercato di via Pannella.

Nella notte scorsa, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Teramo hanno salvato un giovane in evidente stato di disperazione, intervenendo con tempestività dopo un allarme lanciato sui social. Il ragazzo aveva annunciato le proprie intenzioni suicidi attraverso un post pubblicato su Instagram, dichiarando di volersi buttare da un ponte. A notare il messaggio è stata un'amica, che ha immediatamente avvisato il 112, permettendo ai soccorritori di agire con prontezza.

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie di controllo del territorio si sono subito attivate per rintracciare il ventenne. Sono stati ispezionati tutti i ponti e i cavalcavia della città, mentre la Sala Operativa ha iniziato a monitorare la posizione del giovane attraverso la localizzazione del suo telefono cellulare, utilizzando un portale web dedicato. Questa attività di tracciamento ha permesso di individuare il ragazzo in via Cona.

Una volta raggiunto, gli agenti hanno instaurato un dialogo con il giovane, riuscendo a calmarlo e a dissuaderlo dal compiere gesti estremi. Subito dopo, è stato richiesto l'intervento dei servizi sanitari, che hanno provveduto a fornire al ragazzo le cure e il supporto necessari. L’episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della tempestività nel riconoscere segnali di allarme sui social network e l’efficacia del coordinamento tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire situazioni tragiche.

Ladro in supermercato fermato dalla polizia

Nella stessa giornata, la Squadra Volanti è intervenuta presso un supermercato di via Pannella a seguito di una segnalazione del direttore dell’esercizio. Il responsabile del negozio, grazie al sistema di videosorveglianza, aveva individuato un uomo mentre sottraeva una bottiglia di liquore. Il direttore ha riconosciuto il soggetto come lo stesso responsabile di un furto precedente avvenuto nello stesso punto vendita pochi giorni prima.

All’arrivo degli agenti, il ladro, un 19enne di origine tunisina, ha tentato senza successo di nascondere la refurtiva e ha negato ogni responsabilità. Nonostante i suoi sforzi, è stato prontamente bloccato e identificato. Ulteriori verifiche hanno evidenziato che il giovane era già destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Teramo. Per tali motivi, è stato denunciato sia per furto sia per la violazione del foglio di via. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato.

Questi interventi sottolineano l’operatività costante delle forze dell’ordine nel monitorare il territorio e garantire la sicurezza della comunità.