Premier Albanese Ironizza sui Social: 'Ieri Migravamo da Voi, Ora Qui Turisti Italiani

Edi Rama, il primo ministro albanese, ha scelto il canale dei social media per lanciare una sarcastica osservazione, condividendo un'immagine doppia. Nella prima fotografia, emerge la nave Vlora che trasportava circa 20.000 migranti albanesi diretti in Italia, avvenuto 30 anni fa. La seconda immagine ritrae i traghetti diretti in Albania completamente esauriti, con turisti italiani in partenza per trascorrere le loro vacanze nel paese balcanico.

Nel post, Rama scrive: "E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente". Con queste parole, sembra voler sottolineare il notevole cambiamento nell'andamento migratorio, soprattutto considerando l'incremento dei costi delle vacanze in Italia, specie in regioni come la Puglia.

Proprio nella giornata precedente, si è celebrato il 32° anniversario dell'arrivo della nave Vlora a Bari, avvenuto nel 1991. Questo tragico evento segnò il tentativo di oltre 20.000 migranti albanesi di cercare una nuova vita in Italia. La nave, originariamente diretta a Durazzo e carica di zucchero di canna da Cuba, fu costretta a cambiare rotta verso la Puglia a causa delle circostanze in porto e delle reazioni della folla. L'accoglienza dei migranti scatenò una serie di intense polemiche nel paese.