Premio "Giovani ricercatori SIMI M. Condorelli" a giovane ricercatrice del Mesva L'Aquila

La dott.ssa Rita Del Pinto, dottoranda di ricerca del Dipartimento MESVA ha ricevuto il prestigioso premio "Giovani Ricercatori SIMI "Mario Condorelli" per un lavoro e un articolo” Poor oral health and blood pressure control among US hypertensive adults: Results from the national health and nutrition examination survey 2009 to 2014” che già prima aveva avuto l'attenzione e il plauso della ricerca internazionale.

Questo lavoro ha avuto come partner, nell'intensa collaborazione, l’area odontoiatrica e quella medica del dipartimento MESVA. Il risultato di tale collaborazione interdisciplinare ha mostrato come la strada della medicina traslazionale, iniziata nel Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MESVA), grazie alla Prof.ssa Maria Grazia Cifone e perseguìta anche dall'attuale Direttore prof. Guido Macchiarelli, sia una modalità corretta di approcciare lo studio e la ricerca di molte delle patologie attuali.

La collaborazione di giovani ricercatori di talento di differente estrazione clinica, come la dott.ssa Rita Del Pinto e il Dott. Davide Pietropaoli è, in quest’ambito, stimolante e dona a tutti, ricercatori e utenti dei loro risultati, una forte speranza per il futuro della ricerca aquilana.