Premio Laudomia Bonanni Silvia Bre è la vincitrice della XXI edizione

Con il libro "Le campane", Giulio Einaudi Editore ; SILVIA BRE è la vincitrice della sezione A (poesia edita) della XXI Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Silvia Bre:“ Sono onorata di ricevere questo premio così prestigioso. Inoltre torno in una città che amo e che fa parte della mia formazione, perché venivo all’Aquila da studentessa. ”

CHIARA DESIATI e SARAH ROSATI sono le vincitrici ex aequo della Sezione Poesia inedita degli studenti.

La Cerimonia di premiazione, svoltasi all’Auditorium del Parco è stato fortemente apprezzata per la qualità della poesia espressa e per il ritorno in presenza a contatto con gli autori. Tra il pubblico numerosi studenti degli istituti superiori della provincia dell’Aquila.

Ai saluti istituzionali ha preso parte anche il vice presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Roberto Santangelo, il quale ha annunciato che il Consiglio roterà a sostenere il Premio: “Il Consiglio regionale d’Abruzzo tornerà a cooperare con questo evento per il peso culturale e il valore sociale che ha per l’intera regione. Ci metteremo a disposizione del Comitato per sostenere e incentivare la crescita del Premio. La Regione Abruzzo che è la casa di tutti gli abruzzesi, staremo loro vicini anche con la poesia”.

Una cerimonia densa di emozioni, caratterizzata dalla figura internazionale dell’ospite d’onore, il poeta Ilya Kaminsky.

Ilya Kaminsky: “Abbiamo tutti bisogno del linguaggio della poesia per avere a che fare con il dolore, per elaborarlo. Sono stato in Ucraina a luglio. È importante ricordare che le persone continuano a vivere la loro vita, a innamorarsi, a badare alle proprie famiglie, a sopravvivere. Il linguaggio è risultato di una cattiva traduzione, come diceva Kafka, la poesia invece traduce ciò che il linguaggio stesso non riesce a esprimere. Auguro ai ragazzi ucraini e a tutti i giovani che sono qui di vivere una vita piena di poesia”. Ilya ha amabilmente dialogato con gli studenti e alla loro domanda: “che parole diresti a Putin se lo avessi davanti?”, il poeta ucraino ha così risposto: “È ora di andare in pensione”.

Giuseppe Marco Litta, Responsabile BPER Banca direzione territoriale Centro est: “Si chiude con una giornata intensa e significativa la XXI edizione del Premio BPER Banca Laudomia Bonanni. È emozionante constatare la grande partecipazione del pubblico giovanile, che si avvicina con sempre maggiore interesse ad un premio ricco di spunti, che da quest'anno si avvale di una borsa di studio che BPER Banca metterà a disposizione degli studenti dell'Università dell'Aquila per il miglior elaborato sulla figura di Laudomia Bonanni. Un premio che sta crescendo nel tempo come segno tangibile della rinascita di un territorio che ha moltissimo da esprimere in termini culturali”.