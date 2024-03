Preoccupazione per il Funerale del Detenuto Suicida

Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Giuseppe Pallini, ha dichiarato che la morte del detenuto ventenne avvenuta per asfissia nel carcere di Teramo ha messo a tacere le voci insinuanti e le illazioni gravi e non accettabili che circolavano. Pallini ha espresso profondo cordoglio alla famiglia del giovane e ha chiesto l'implementazione di adeguate misure di sicurezza per i suoi funerali, considerando la presenza anche di parenti attualmente detenuti.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ha sottolineato l'importanza di attendere con serenità gli accertamenti della magistratura riguardo alla morte del detenuto. Ha lodato il comportamento professionale dei colleghi che lavorano nel carcere di Teramo e ha evidenziato la necessità di evitare giudizi affrettati basati su voci non verificate. L'apprendimento che la morte del giovane è stata causata da soffocamento, e non da altre cause, ha fornito conforto al sindacato.