Preparativi per il G7: Delegazione del Ministero degli Esteri in Visita a Pescara per la Sicurezza

In vista del vertice G7 previsto per il 24 e 25 ottobre 2024, Pescara ha ospitato ieri una delegazione del Ministero degli Affari Esteri per un sopralluogo tecnico e operativo. L’obiettivo della visita è stato quello di verificare la preparazione e la sicurezza dei luoghi che accoglieranno le delegazioni internazionali e i Ministri degli Esteri dei sette Paesi partecipanti.

La Visita della Delegazione

La delegazione, guidata dal Ministro Plenipotenziario Nicola Lener, è stata accolta dalle autorità locali, tra cui il vice sindaco Maria Rita Carota, il presidente del consiglio comunale Gianni Santilli, il direttore generale del Comune Pierluigi Carugno, e il referente del G7 per Pescara, Luca Saraceni. Durante il sopralluogo, il gruppo ha visitato Palazzo di Città e l'Aurum, due delle principali sedi destinate ad ospitare gli incontri ufficiali e gli eventi collaterali del G7.

Collegamento con il Sindaco

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si è collegato da remoto per dare il benvenuto alla delegazione e per esprimere il pieno supporto dell'amministrazione comunale nella realizzazione dell'evento. "La macchina organizzativa è già in movimento da diversi mesi", ha dichiarato Masci. "Questo prestigioso evento richiede che ogni dettaglio sia curato con attenzione. Pescara sarà all'altezza del compito e speriamo che il G7 lasci un segno positivo e tangibile nella nostra città".

Focalizzazione su Sicurezza e Logistica

Il sopralluogo si è concentrato su diversi aspetti logistici e di sicurezza, essenziali per garantire il successo del vertice. La delegazione ha ispezionato le strutture che ospiteranno tra 25 e 30 delegazioni internazionali, assicurandosi che tutte le misure necessarie siano in atto per accogliere gli ospiti nel migliore dei modi.

Eventi Collaterali e Iniziative Future

Pescara, scelta insieme a Palermo come tappa per la campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile “#InsiemeSDG”, si prepara a presentarsi come una città della cooperazione internazionale. L'Aurum, in particolare, sarà il centro nevralgico del vertice, mentre eventi collaterali porteranno gli invitati a scoprire le bellezze del territorio.

Prossime Iniziative

In occasione del G7, è prevista una seduta straordinaria del consiglio comunale, aperta dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con data ancora da definire. Questo incontro rappresenterà un ulteriore passo verso il rafforzamento del ruolo di Pescara come protagonista nello scenario internazionale.

Il sopralluogo ha sottolineato l'impegno delle autorità locali e nazionali nel garantire che il G7 si svolga senza intoppi, con un focus particolare su logistica e sicurezza, elementi chiave per la riuscita di un evento di tale portata.