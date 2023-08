Presenza di Ostreopsis Ovata al Litorale Vastese: Analisi e Monitoraggio da Parte di Arta Abruzzo

Durante i consueti controlli effettuati sulla qualità delle acque di balneazione lungo la costa vastese nella prima settimana di agosto, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo (Arta Abruzzo) ha rilevato la presenza di "Ostreopsis Ovata", una microalga potenzialmente tossica, in tre diverse aree di prelievo antistanti il lungomare vastese.

Particolarmente elevata è stata la concentrazione di questa microalga in località Vignola, dove sono state misurate ben 34.000 cellule per litro, un valore che ha richiesto l'attivazione della fase emergenziale.

In altri due punti di campionamento, precisamente nella zona del "Fosso Lebba" e in contrada Torricella, le fioriture dell'Ostreopsis Ovata hanno avuto un impatto minore, con concentrazioni di 26.000 e 4.000 cellule per litro rispettivamente.

Maurizio Dionisio, direttore generale di Arta Abruzzo, ha spiegato che immediatamente sono state effettuate ulteriori analisi per monitorare l'evoluzione della situazione. Nel corso delle prossime settimane, l'agenzia intensificherà i controlli per tenere sotto controllo l'estensione e l'evoluzione delle fioriture.

Arta Abruzzo ha anche effettuato un'ampia operazione di monitoraggio per valutare l'estensione dell'area interessata, campionando in diverse località lungo la costa vastese, come Punta della Lotta, l'area antistante contrada Vignola e nei pressi del Monumento alla Bagnante.

Le fioriture dell'Ostreopsis Ovata sono favorite da condizioni ambientali specifiche, tra cui lunghe periodi di stasi delle correnti marine, temperature dell'acqua superiori ai 22-23 gradi Celsius e concentrazioni elevate di azoto e fosforo causate da attività umane.

Dionisio ha sottolineato che la tossicità di questa microalga è legata alla formazione di aerosol marino, che può verificarsi solo in presenza di condizioni meteo-marine particolari come forti venti, mareggiate e burrasche. "Allo stato attuale, la presenza dell'Ostreopsis Ovata non desta particolare preoccupazione", ha concluso il direttore di Arta, rassicurando sul livello di sicurezza per i bagnanti e le persone lungo il litorale.