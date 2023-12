Previsioni Meteo: Ponte dell'Immacolata Tra Altalene e Stabilità

Il ponte dell'Immacolata si preannuncia caratterizzato da una variabilità meteorologica, con un'attuale parentesi anticiclonica che domina buona parte dell'Italia. Tuttavia, una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico è pronta a cambiare le carte in gioco nel corso del fine settimana.

Secondo gli ultimi dati disponibili, il fronte della perturbazione sembra meno incisivo rispetto alle previsioni precedenti. Il centro del vortice si sposterà da Corsica e Sardegna verso la Tunisia, seguendo una traiettoria più ad ovest rispetto alle modellistiche precedenti, attenuando il peggioramento previsto soprattutto nel Nordovest.

Dettagliando l'evoluzione per venerdì 8 dicembre, al Nord nubi in aumento con pioggia in Liguria e nevicate sull'entroterra di Ponente dai 200 metri, estendendosi fino in pianura sul Piemonte. Nel Centro, aumento delle nuvole con pioggia sulla Toscana settentrionale e neve sull'Appennino dagli 800 metri. Al Sud, velature in aumento con compattamento della copertura nuvolosa in serata, portando pioggia su alcune zone della Sicilia.

Tuttavia, nel fine settimana, l'anticiclone farà il suo ritorno, garantendo una maggiore stabilità atmosferica. Il sabato e la domenica saranno caratterizzati da un cielo spesso nuvoloso o coperto, ma con basso rischio di precipitazioni, ad eccezione di veloci piogge su Sardegna e Sicilia il sabato e localmente dal Nord verso il Centro-Sud la domenica.

Il cambiamento meteorologico, seppur con alcune eccezioni, si allinea all'arrivo dell'alta pressione nel fine settimana, promettendo un periodo di stabilità atmosferica.