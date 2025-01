Previsioni Meteo per l'Ultimo Weekend di Gennaio: Sole, Nubi e Neve sulle Alpi

Nord Italia : Attese piogge sparse, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali . Le nevicate interesseranno le Alpi a quote superiori ai 1000-1300 metri, con possibilità di fiocchi anche a quote più basse sulle Prealpi .

Centro Italia: Condizioni di instabilità con piogge intermittenti, in particolare sulle regioni tirreniche. Le nevicate saranno limitate alle Alpi e all'Appennino a quote elevate.