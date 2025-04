Previsioni meteo: anticiclone porta sole e caldo, ma attenzione alle piogge in arrivo

L'Italia si prepara a un fine settimana di bel tempo grazie all'anticiclone africano, ma l'instabilità potrebbe tornare già da domenica.​

Dopo un inizio settimana caratterizzato da temperature rigide e condizioni meteorologiche instabili, l'Italia si appresta a vivere un cambiamento significativo. L'anticiclone africano è in arrivo sul Mediterraneo centrale, portando un deciso aumento delle temperature e condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese. Questo scenario favorirà un clima tipicamente primaverile tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, con cieli sereni e temperature in rialzo.

Tuttavia, questa parentesi di bel tempo potrebbe essere di breve durata. A partire dalla seconda parte di domenica 13 aprile, una nuova perturbazione atlantica è prevista raggiungere il Nord e il Centro Italia, portando un ritorno dell'instabilità con piogge e temporali. Il contrasto tra l'aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo potrebbe generare fenomeni atmosferici intensi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni indicano:​

Giovedì 10 aprile : Possibili disturbi sulle aree meridionali di Toscana, Marche, Umbria e Lazio, ma con tendenza al miglioramento nel corso della giornata.

Venerdì 11 e sabato 12 aprile : Alta pressione dominante con cieli sereni e temperature in aumento su tutto il territorio nazionale.

Domenica 13 aprile: Peggioramento delle condizioni meteo a partire dal Nord-Ovest, con estensione delle piogge al resto del Nord e parte del Centro entro il pomeriggio.

È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per restare informati sulle evoluzioni delle condizioni atmosferiche, soprattutto in vista dei possibili cambiamenti previsti per l'inizio della settimana di Pasqua.​