Previsioni meteo della settimana: L'anticiclone lascia spazio a piogge e neve in arrivo

La settimana si apre con un imminente smantellamento dell'anticiclone, portando a un'intensa variabilità atmosferica. Dopo giorni di clima stabile, le perturbazioni si preparano a entrare nel vivo. I meteorologi prevedono il ritorno delle piogge, delle nevicate e un abbassamento generale delle temperature. Ecco un'analisi dettagliata delle condizioni meteorologiche in arrivo:

Martedì 19 novembre

Il Nord Italia sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con poche aperture. In Liguria non si escludono piogge, mentre sulla parte occidentale delle Alpi sono previste nevicate in serata. Le temperature subiranno una flessione, con massime tra 8 e 13°C.

Al Centro, la situazione sarà simile, con il cielo nuvoloso lungo le regioni tirreniche e qualche pioggia più frequente in Toscana. Le temperature scenderanno leggermente, con valori tra 14 e 18°C.

Al Sud, qualche pioggia è prevista sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, anche a carattere di rovescio, mentre altrove si registreranno maggiori schiarite. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 18 e 23°C.

Mercoledì 20 novembre

Il Nord Italia vedrà una rapida attenuazione dei rovesci su Friuli ed Emilia Romagna, con un ritorno del sole altrove. Tuttavia, ci sarà neve debole sui confini alpini. Le temperature sono previste in lieve rialzo, con massime tra 12 e 17°C.

Al Centro, la giornata sarà segnata da piogge e rovesci su Toscana e zone interne, in attenuazione da nord entro la serata. In montagna, neve sui cimeli appenninici. Le temperature saliranno, con massime tra 15 e 20°C.

Nel Sud, ci sarà una marcata variabilità, con piogge e rovesci sui settori tirrenici, localmente anche su Molise, alta Puglia e le Isole. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 18 e 23°C.

Giovedì 21 novembre

Nel Nord Italia, la giornata inizierà con un cielo soleggiato, ma dal pomeriggio arriverà un peggioramento a partire da Ovest, con piogge e nevicate anche a quote basse. Le temperature scenderanno, con massime tra 6 e 10°C.

Al Centro, il cielo diventerà più nuvoloso con il passare delle ore e le piogge si estenderanno a partire dalla Toscana, diffondendosi in giornata alle altre regioni. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 15 e 19°C.

Nel Sud, inizialmente ci sarà variabilità, ma dal pomeriggio il maltempo avrà il sopravvento, con piogge in arrivo da Ovest. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 17 e 22°C.

Tendenze future: Venerdì 22 e Sabato 23 novembre

Per il 22 novembre, il Nord vedrà un cielo parzialmente nuvoloso con schiarite su Lombardia e Piemonte, mentre in Emilia Romagna potrebbero esserci deboli piogge. Le temperature saranno stabili.

Al Centro, piogge deboli sono previste sulla Toscana, con cieli più soleggiati altrove. Al Sud, il cielo sarà sereno o con ampie schiarite, ma nel pomeriggio non si escludono piogge localizzate in alcune aree.

Per il 23 novembre, al Nord si prevede una giornata di ampie schiarite con nuvole sparse sulle Alpi e la Liguria. Il Centro vedrà una giornata con variabilità. Al Sud, condizioni stabili e cielo sereno o poco nuvoloso.

Domenica 24 novembre segnerà l'ingresso di un nuovo ciclone che porterà piogge e neve sulle Alpi e possibili temporali in altre zone del paese.

La tendenza generale sarà per un progressivo abbassamento delle temperature a partire dal Nord verso il Centro-Sud, con una settimana che si concluderà con maltempo diffuso in tutta Italia.