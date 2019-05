Previsioni meteo, nessuna tregua in vista, settimana ancora all'insegna del maltempo e freddo

Il mese di maggio continua a mostrare caratteristiche che non gli appartengono, uno strappo nella circolazione atmosferica che consente alle correnti fredde settentrionali di raggiungere con facilità il bacino centrale del Mediterraneo mantenendo in vita una circolazione ciclonica sull'Italia. Restiamo cosi, con un minimo di bassa pressione che rinnoverà condizioni di spiccata instabilità con tempo localmente anche perturbato. Almeno fino a mercoledì avremo a che fare con correnti fredde provenienti dalla Lapponia, poi da Giovedì possibile cambio della guardia in favore di infiltrazioni fredde nord Atlantiche. Insomma non c'è tregua!

Meteo martedì:

Nord iniziali condizioni di tempo discreto ma tra pomeriggio e sera transita un fronte instabile che distribuirà piogge e locali rovesci diretti dal nordest verso il nordovest con neve in calo sulle Alpi fino a 1000-1200m a fine giornata.

Centro si rinnovano condizioni di spiccata instabilità sulle regioni adriatiche e lungo l'Appennino con piogge e rovesci, neve in Appennino in calo fino a 1000-1200m. Tempo instabile anche sul Lazio ma con fenomeni più intermittenti, maggiori aperture in Toscana.

Sud spiccata instabilità lungo l'Adriatico e sul basso Tirreno con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, in serata ulteriore peggioramento.

Temperature in ulteriore calo da Nord A sud.

Venti moderati o forti da N/NE sulle regioni del medio alto versante Adriatico e sul Tirreno centro settentrionale, da NO altrove.

Mari molto mossi o localmente agitati.

Meteo mercoledì:

Nord al mattino cieli nuvolosi con fenomeni sporadici, nevosi sulle Alpi dai 900m dei settori occidentali fino ai 1400m del nordest. Nel pomeriggio-sera ancora nubi ma con fenomeni sporadici più probabili sul nordest con neve dal 2000m sulle Alpi.

Centro: Molto instabile al mattino con piogge e rovesci intermittenti, nevosi in Appennino dai 1000m. Dal pomeriggio graduali aperture con fenomeni in attenuazione a partire dall'Adriatico.

Sud condizioni di spiccata instabilità con piogge e temporali, più frequenti sul basso Tirreno e sulla Sicilia.

Temperature stabili o in ulteriore lieve calo.

Venti moderati o forti a rotazione ciclonica.

Mari molto mossi o agitati.

Meteo giorni successivi: la circolazione di bassa pressione si sposta verso sudest insistendo ancora giovedì sulle regioni meridionali.

Breve pausa soleggiata per il Centro Nord in attesa di una perturbazione atlantiche che farà la sua comparsa nella giornata di venerdì e potrebbe portare maltempo nella giornata di sabato (da confermare).

Le temperature saranno in generale aumento, soprattutto al Sud.