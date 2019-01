Previsioni meteo per il fine settimana

L'aria fredda di matrice continentale che continua ad affluire verso l'Italia avrà una storia anche nell'arco del weekend, in particolare nella giornata di sabato quando le regioni interessate dal flusso saranno ancora diverse seppur concentrate tutte al Centro Sud. In compenso il campo barico più elevato garantirà una maggiore stabilità atmosferica. Dalla sera di sabato invece a quanto pare assisteremo ad un nuovo peggioramento che si protrarrà anche nella giornata di domenica. La causa sarà un veloce impulso nord atlantico che formerà un piccolo minimo di bassa pressione destinato a interessare prevalentemente le Isole maggiori e il Sud.

Il contesto climatico sarà meno freddo.

SABATO: Il flusso di aria fredda interessa ancora la regioni del medio basso versante adriatico e l'estremo Sud portando qualche residuo piovasco sul basso Tirreno e qualche nube prevalentemente sterile sui versanti orientali. Sul resto d'Italia il tempo sarà per lo più soleggiato. Dal pomeriggio aria più umida da ovest comincerà ad interessare la Sardegna ma solo verso sera arriveranno i primi fenomeni. Nel contempo al Sud l'instabilità si sarà completamente attenuata. Ancora buono sul resto della Penisola. Tra sera e notte le correnti umide raggiungeranno anche la Toscana e il Lazio portando qualche sparuto fenomeno, pioverà anche in Sardegna. Resiste il bel tempo sul resto della Penisola.

Le temperature resteranno ancora sotto media lungo l'Adriatico e al Sud, saranno in leggero aumento altrove.

I venti risulteranno ancora settentrionali ma a fine giornata si disporranno da ovest su Sardegna e Tirreno centro settentrionale.

Mari generalmente mossi, molto mosso lo Ionio.

DOMENICA: Giornata caratterizzata dal transito di un impulso instabile che al mattino porterà delle piogge sulle Isole Maggiori e il medio basso versante tirrenico, con anche dei piovaschi tra Lazio e Campania, sul resto della Penisola il tempo sarà buono eccetto qualche annuvolamento sul medio Adriatico. Nel pomeriggio nubi e fenomeni si concentreranno tutti al Sud e sulle Isole, del resto d'Italia sarà ancor lambito il Lazio ma i fenomeni saranno in rapida attenuazione, per il resto sarà soleggiato.

In serata ancora nubi e fenomeni al Sud e sulle Isole, possibili anche dei temporali sulla Sicilia.

Bel tempo sul resto delle regioni.

Le temperature sono previste in generale aumento, i venti tra Ovest e NO con forte maestrale in Sardegna.

Mari, ancora molto mossi i bacini meridionali e quelli intorno la Sardegna.