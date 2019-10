Previsioni meteo per la prossima settimana, tempo instabile e calo temperature

Il mite anticiclone che accompagnerà le regioni peninsulari fino alla fine della settimana subirà un attacco nella prima metà della prossima ad opera di correnti fresche ed instabile che dal Nord Europa punteranno verso latitudini più meridionali. Il loro principale obiettivo non sarà il Mediterraneo centrale ma la Penisola balcanica.

Anche l'Italia tuttavia risentirà degli effetti dei flussi freddi nord europei, con una perturbazione che la attraverserà da nord a sud accompagnata da un calo delle temperature.

METEO LUNEDÌ.

L'avvio di settimana risulterà grosso modo in linea con il weekend, ovvero caratterizzato da un mite anticiclone che favorirà tempo stabile e in gran parte soleggiato con clima ancora mite. Anche sulle isole maggiori la situazione volgerà al meglio dopo l'instabilità del fine settimana, grazie all'allontanamento del vortice sul Nord Africa. Sulle regioni settentrionali tuttavia si avvertirà l'avvicinamento della perturbazione dal Nord Europa con un graduale aumento della nuvolosità alta e stratificata a partire dalle Alpi e in estensione alla pianura con prime deboli piogge a fine giornata sulle Alpi di confine, mentre sulla Liguria di Levante andranno compattandosi nubi medio-basse di tipo marittimo.

Clima gradevole con massime fino a 25/26°C in Puglia, qualche grado in meno al Nord.

METEO FINO A META' SETTIMANA.

La perturbazione scorrerà tra martedì e mercoledì sull'Italia interessando dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centro-meridionali.

Sarà accompagnata da piogge e rovesci sparsi più frequenti sul Triveneto e sulle regioni adriatiche e seguita da un calo delle temperature a partire dal Nord, destinate a riportarsi su valori più consoni alle medie del periodo, in qualche caso anche al di sotto.