Previsioni meteo: tra piogge locali e sprazzi di sole, variazioni climatiche settimanali

Alternanza tra nubi e precipitazioni al Nord e sulle tirreniche, con ampie schiarite e temperature in lieve aumento sul resto del Paese.

Le condizioni meteo della settimana promettono un mix di nubi, piogge intermittenti e sprazzi di sole, con un quadro variabile che interesserà in particolare il Nord Italia e le regioni del versante tirrenico. Temperature generalmente in aumento, con lievi oscillazioni tra una giornata e l’altra.

Martedì 26 novembre

Nord : Cielo prevalentemente nuvoloso con piogge sparse su est Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Triveneto. Più soleggiato sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, con massime comprese tra 8 e 12 gradi .

Centro : Addensamenti su Toscana, Lazio e Umbria, con possibili pioviggini locali. Sul versante adriatico, invece, tempo più sereno . Temperature massime tra 15 e 19 gradi .

: Addensamenti su Toscana, Lazio e Umbria, con possibili locali. Sul versante adriatico, invece, tempo più . Temperature massime tra . Sud: Nubi e qualche pioggia debole sulla Campania. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che raggiungono i 22 gradi nelle aree più calde.

Mercoledì 27 novembre

Nord : Piogge insistenti su est Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Durante il pomeriggio, tendenza a schiarite soprattutto al Nordovest. Temperature in aumento, massime tra 10 e 14 gradi .

Centro : Prevalenza di nubi su regioni tirreniche e Umbria, con piovaschi intermittenti . Clima asciutto e più luminoso sulle coste adriatiche. Massime stabili, tra 15 e 18 gradi .

: Prevalenza di nubi su regioni tirreniche e Umbria, con . Clima asciutto e più luminoso sulle coste adriatiche. Massime stabili, tra . Sud: Condizioni variabili con piogge isolate sulla Campania in serata. Altrove cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Massime comprese tra 17 e 22 gradi.

Giovedì 28 novembre

Nord : Piogge leggere su Liguria e Friuli Venezia Giulia, mentre sulle Alpi possibile neve oltre i 1800 metri . Foschie e nebbie mattutine in Val Padana, con schiarite più ampie nella serata. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi .

Centro : Qualche pioggia sulla Toscana, mentre Lazio, Umbria e Marche vedranno foschie dense e nubi basse, in progressivo diradamento. Massime tra 15 e 18 gradi .

: Qualche pioggia sulla Toscana, mentre Lazio, Umbria e Marche vedranno e nubi basse, in progressivo diradamento. Massime tra . Sud: Piogge più consistenti sulla Campania e, in serata, su Lucania e Calabria tirrenica. Altrove prevalenza di sole. Temperature invariate, con picchi di 22 gradi.

Tendenze per il weekend

Venerdì 29 novembre : Al Nord tempo più stabile con schiarite su molte regioni, tranne piogge residue in Romagna. Al Centro e Sud, nubi e piogge deboli su dorsale appenninica e regioni tirreniche. Sulle Alpi possibile neve leggera oltre i 2000 metri .

Sabato 30 novembre : Persistenza di piogge sulle tirreniche e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord vedrà sole alternato a nubi. Temperature ancora stabili.

: Persistenza di piogge sulle tirreniche e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord vedrà alternato a nubi. Temperature ancora stabili. Domenica 1° dicembre: Cielo variabile con possibili schiarite ampie al Nordovest. Al Centro-Sud previste precipitazioni moderate sulle dorsali montuose, mentre il litorale ionico sarà più soleggiato.

La situazione rimane fluida, con la possibilità di un’evoluzione meteo nel weekend. Per aggiornamenti in tempo reale, è consigliabile consultare piattaforme dedicate come 3B Meteo o i bollettini locali.