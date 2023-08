Prima temporali diurni, poi nubifragi e grandinate nel weekend

Il caldo intenso che ha stretto l'Italia in una morsa sembra finalmente giungere al termine, con l'arrivo di nuove condizioni atmosferiche. L'attuale scenario meteo presenta una fase di transizione, con temporali previsti nelle ore diurne e il pronostico di nubifragi e grandinate in arrivo nel weekend. Fronti atlantici stanno avanzando e un vortice di maltempo è atteso all'inizio della prossima settimana, segnando la fine dell'anticiclone africano che ha dominato il clima.

Previsioni Meteo fino a sabato:

L'atteso sollievo dal caldo si sta facendo strada, anche se i tempi non saranno uniformi in tutto il paese. Le regioni settentrionali sperimenteranno un primo calo termico leggero nel corso di sabato, seguito da un abbassamento più deciso domenica. Al contrario, le regioni centrali vedranno un inizio di diminuzione delle temperature domenica, con un abbassamento significativo atteso per lunedì. Per il Sud, il sollievo arriverà in ritardo, con un calo delle temperature previsto solo per martedì. Pertanto, ci sono ancora da 3 a 5 giorni di attesa, durante i quali le temperature potrebbero raggiungere la soglia dei 40°C, battendo possibili record soprattutto al Nord. Tuttavia, il percorso meteorologico che ci porterà fuori da questa ondata di calore sta già prendendo forma. L'instabilità aumenterà, inizialmente in modo pomeridiano, soprattutto nelle aree alpine e prealpine, per poi estendersi nel weekend e all'inizio della settimana anche a livello frontale."

"Evoluzione del Meteo nel weekend:

Dal sabato alla domenica, temporali intensi, inclusi nubifragi, potranno colpire pianure e litorali. Contestualmente, l'instabilità che fino a quel momento aveva colpito il Sud diminuirà, poiché i massimi anticiclonici si sposteranno verso le regioni meridionali. Il focus sarà sul sabato e la domenica per le regioni settentrionali e successivamente su lunedì e martedì per il Nord, il Centro e parti del Sud. Dati i notevoli contrasti termici, ci si aspetta che questi fenomeni saranno intensi, con il rischio di grandinate e venti forti. È possibile che temporali intensi possano svilupparsi già tra oggi e venerdì. Approfondiremo ulteriormente questo aspetto in future notizie."

"Tendenza all'inizio della prossima settimana:

La variabile più incerta attualmente è un vortice di bassa pressione che sembra dirigersi dal Golfo di Biscaglia fino alle Baleari e quindi verso l'area tirrenica. Questo minimo, oltre ad aumentare le possibilità di maltempo, introduce un elemento di incertezza sull'evoluzione meteorologica a partire da lunedì. Dettagli più precisi saranno disponibili in seguito, ma è certo che il grande caldo cederà il passo a forti temporali, con particolare rischio per le regioni centro-settentrionali, che potrebbero essere coinvolte in situazioni meteo allarmanti."