Primi Tuffi in Mare: Anticipato Inizio della Stagione Balneare

Nonostante siamo ancora ad aprile, sembra che la stagione balneare abbia già preso il via per molti, come testimoniato dai primi coraggiosi che ieri hanno fatto il loro primo tuffo in mare. Il caldo estivo anticipato ha spinto molte persone a concedersi il lusso di un bagno rinfrescante, segnando così l'inizio ufficiale della stagione balneare.

Le spiagge si sono riempite non solo di turisti, ma anche di residenti locali desiderosi di godersi il primo assaggio di estate. Ombrelloni e sdraio hanno invaso il bagnasciuga delle spiagge libere, mentre molti cercavano di catturare i primi raggi di sole per ottenere la tanto desiderata tintarella.