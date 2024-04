Primo Maggio: Sindacati in Abruzzo e Molise Mobilitati per Pace e Giustizia Sociale

Cgil, Cisl e Uil hanno scelto uno slogan forte, "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale", per celebrare il Primo Maggio, e le iniziative pianificate in Abruzzo e Molise dimostrano l'impegno sindacale a livello locale e nazionale.

In Abruzzo, la provincia di Teramo vedrà il tradizionale corteo a Giulianova, seguito dagli interventi dei rappresentanti sindacali e dalla conclusione affidata alla segretaria nazionale Cgil, Maria Grazia Gabrielli. Nella provincia dell'Aquila, tre iniziative della "Carovana dei diritti" si estenderanno sul territorio provinciale, con un Flash Mob a piazzale Fonte Cerreto per denunciare l'impossibilità di utilizzare la Funivia del Gran Sasso e altre attività a Luco dei Marsi e Sulmona.

In provincia di Chieti, un'iniziativa unitaria tra Cgil Chieti e Cgil Molise si terrà a San Salvo Marina per discutere di crescita, occupazione e tutela della salute. Infine, in provincia di Pescara, oltre alla premiazione del Lavoratore ideale al Palazzo della Provincia, ci sarà un corteo a Manoppello in onore dei caduti sul lavoro.

Questo mix di eventi dimostra l'importanza attribuita al lavoro, fondamento della Costituzione italiana, e l'impegno dei sindacati locali nel promuovere giustizia sociale e dignità lavorativa.