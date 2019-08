Primo Week end di Settembre, con tempo instabile e temperature in forte ribasso

Un campo anticiclonico rimarrà disteso lungo le aree centrali e meridionali del Continente, inglobando anche i paesi dell'Est, ma sul Mediterraneo centrale continueranno ad avvicendarsi infiltrazioni umide da ovest all'interno dell'anticiclone che renderanno a tratti instabile l'atmosfera, favorendo la formazioni di altri temporali sparsi nel weekend su molte nostre regioni, seppur alternati a fasi più soleggiate.

Già nel corso di sabato alcune di queste raggiungeranno la Sardegna formando una debole saccatura, comunque in grado di pilotare un fronte foriero si temporali sull'isola, ma con fenomeni che in giornata prolifereranno fin lungo le Alpi e l'Appennino.



Domenica la saccatura si sposterà molto lentamente verso il basso Tirreno, penalizzando ancora la Sardegna con altri temporali.

Influenzate anche le regioni peninsulari con la consueta instabilità lungo Alpi e Appennino e localmente su entroterra tirrenici e Val Padana.

METEO SABATO.

Tra le zone più soggette ai temporali ritroveremo la Sardegna, con temporali in arrivo già dalle prime ore della giornata, ma al pomeriggio coinvolte anche le zone interne della Sicilia, l'Appennino e le Alpi con possibili sconfinamenti agli entroterra tirrenici e alla Pianura Padana.

In serata generale attenuazione dei fenomeni sulle regioni peninsulari, mentre in Sardegna proseguiranno condizioni di tempo instabile.

METEO DOMENICA.

Temporali già dal mattino in Sardegna, anche forti, in estensione in giornata alla Sicilia occidentale.

Avvio giornata discreto sulle regioni peninsulari, ma dal pomeriggio formazione di piogge e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica e l'arco alpino con locali sconfinamenti agli entroterra costieri di Toscana e Lazio, nonché all'alta Val Padana.