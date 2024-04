Professoressa accusata di abusi su un'allieva: sospesa per 12 mesi

I giudici del tribunale del Riesame dell'Aquila hanno confermato la sospensione per 12 mesi dall'insegnamento per la professoressa accusata di atti sessuali su un'allieva minorenne. La docente, in servizio presso un istituto pescarese, era stata già sospesa cautelativamente dal giudice Francesco Marino.

L'avvocatessa Carla Tiboni, che difende la professoressa indagata, ha presentato ricorso contro il provvedimento cautelare, definendolo "una grave compressione dei diritti della mia assistita che, tra l'altro, non percepirà lo stipendio".

Tuttavia, i giudici del Riesame hanno ritenuto fondate le accuse nei confronti dell'insegnante e hanno confermato la sospensione, ritenendola necessaria per tutelare la studentessa e garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche.

Il caso ha suscitato grande clamore nella comunità locale e ha acceso il dibattito sulla tutela dei minori e sul ruolo degli insegnanti. La vicenda è ancora in fase di istruttoria e la professoressa si dichiara innocente. Si attende ora il prosieguo delle indagini e l'eventuale rinvio a giudizio.