Progetto Artia: Innovazione per Conservare i Tesori del Polo Museale e della Pinacoteca Bindi

Il Comune di Giulianova abbraccia un'iniziativa rivoluzionaria per preservare il suo patrimonio culturale. I tesori del Polo museale civico e della rinomata Pinacoteca Vincenzo Bindi parteciperanno al progetto Artia, finanziato dall'Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per essere studiati con tecniche all'avanguardia.

Secondo quanto annunciato dalla giunta comunale, il progetto prevede l'impiego di tecnologie innovative, come il deep learning e l'imaging multispettrale, per analisi approfondite, campagne diagnostiche per migliorare la conservazione, la creazione di un database open source per condividere i risultati delle analisi e la formazione attraverso workshop e corsi per operatori del settore e studenti.

Il Comune ha recentemente approvato la proposta di collaborazione avanzata dal direttivo del Centro di Ricerca METArte, formato dai dipartimenti di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università di Roma "Tor Vergata" e di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, insieme alla coordinatrice scientifica del progetto, Cecilia Paolini.

La sperimentazione è già iniziata nel 2023, con uno studio sulla diagnostica non invasiva di 36 dipinti della Pinacoteca. Il Polo museale civico di Giulianova, originato dalla generosa donazione dell'illustre studioso Vincenzo Bindi, comprende la sua dimora gentilizia lungo corso Garibaldi, una biblioteca personale con oltre 5000 volumi, un prezioso fondo antico, un vasto archivio e una pregevole raccolta di opere d'arte che spaziano dal Seicento al Novecento, oltre a sculture, ceramiche e arredi.

Questo progetto non solo mira a preservare il ricco patrimonio culturale della città, ma anche a valorizzarlo attraverso l'innovazione e la ricerca, contribuendo così a mantenere viva la storia e l'arte di Giulianova per le generazioni future.