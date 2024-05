Promesse Tradite: Il Fallimento dell'Amministrazione Biondi per il Comprensorio del Gran Sasso

Nella sede dem di via Paganica, una dura denuncia è stata formulata questa mattina dal segretario cittadino del PD, Nello Avellani, accompagnato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dai consiglieri comunali Stefania Pezzopane e Stefano Palumbo. Avellani ha sottolineato il fallimento delle promesse fatte dall'amministrazione Biondi riguardo allo sviluppo e alla valorizzazione del comprensorio del Gran Sasso. Da sette anni, il centro turistico del Gran Sasso è in uno stato di dissesto, con vincoli sempre più stringenti e la funivia ferma dal 1° maggio.

Il PD ha espresso preoccupazione per la situazione critica del comprensorio, soprattutto dopo la chiusura della funivia, e ha richiesto trasparenza sulla situazione del CTGS (Centro Turistico del Gran Sasso), chiedendo un confronto aperto con la città, gli operatori del Gran Sasso, gli imprenditori della montagna e gli appassionati per immaginare un progetto di rilancio.

Stefano Palumbo ha sollevato domande riguardo alle conseguenze della chiusura della funivia sul CTGS e sui dipendenti, chiedendo una convocazione urgente della prima commissione per discutere della situazione di bilancio del CTGS.

Stefania Pezzopane ha criticato l'incapacità dell'amministrazione Biondi nel gestire il comprensorio del Gran Sasso nonostante gli ingenti finanziamenti disponibili, sottolineando la necessità di un progetto di più ampio respiro per il turismo in tutte le stagioni.

Pierpaolo Pietrucci ha accusato la Giunta comunale e regionale di mancare di una strategia per il rilancio del comprensorio del Gran Sasso e ha proposto la sostituzione della funivia con una infrastruttura più moderna per rilanciare il territorio e la montagna.

La proposta del PD mira a trasformare una situazione critica in un'opportunità per il comprensorio del Gran Sasso, attraverso un impianto moderno che possa attirare turisti tutto l'anno e definire una vera strategia per il suo sviluppo.