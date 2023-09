Prosegue l'Emergenza Idrica: 24 Comuni Abruzzesi Senza Acqua di Notte

L'Emergenza Idrica continua per 24 comuni della provincia di Chieti, con ulteriori chiusure programmate per garantire un uso responsabile delle risorse idriche. Il gestore Sasi ha annunciato che queste restrizioni saranno in vigore dall'11 al 18 settembre. Inoltre, è stato necessario aggiungere nuove chiusure per la notte tra lunedì 11 e martedì 12 in sette comuni.

I comuni interessati alle nuove chiusure notturne includono Altino (Selva di Altino), Paglieta, Atessa (via Saletti, Piazzano, zona industriale, Acquaviva e via degli Orti di Atessa, oltre che contrada Marraone e Piana la Barca del comune di Paglieta), Archi (zona Caduna, via Nazionale, Zainello), Mozzagrogna (zona Capoluogo e Rosciavizza, zona Pedemontana fino a zona Industriale Cerratina), Fossacesia (Colle Castagna, via Cupa Sant’Agnese e Via vecchia Lanciano), Lanciano (Villa Stanazzo e Villa Spoltore Zona Villa Andreoli, Iconicella, parte di via Mameli e Colle Pizzuto Zona Villa Elce, Sant’Onofrio, Villa Pasquini, Selva Rotonda, Rizzacorno e Buongarzone).

Di seguito, le chiusure programmate dall'11 al 18 settembre: