Prossime 48 ore: tra sole e improvvisi temporali. Le zone più a rischio

L'alta pressione non riesce ad imporsi con decisione sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull'Italia, che rimangono esposte a umide infiltrazioni atlantiche, responsabili di nuovi spunti instabili.

Il cuore dell'anticiclone delle Azzorre rimane infatti defilato a Ovest del Portogallo, mentre gran parte del Vecchio Continente rimane in balia di circolazioni instabili- Nonostante dunque un rialzo della pressione, sull'Italia ci attendiamo ancora qualche rovescio o temporale localmente intenso, anche se non mancheranno delle belle parentesi soleggiate.

Il tutto in un contesto termico più caldo durante il giorno, ma gradevole e senza eccessi.

Il vero caldo estivo rimane per ora ancora lontano.

Fino a venerdì avremo dunque un tempo caratterizzato da ampi spazi assolati, ma tra pomeriggio e sera innesco di locali rovesci e temporali dapprima sui rilievi, specie Prealpi e Appennino, in successivo locale sconfinamento anche alla Valpadana specie centrale ( qui i fenomeni potranno attardarsi anche di notte ).

Qualche fenomeno atteso anche sulle pianure interne del Centro con occasionale sconfinamento alla costa adriatica.

Non esclusi fenomeni localmente intensi e con grandine, ma le precipitazioni saranno distribuite in modo assai irregolare, tanto che in alcune aree potrà piovere forte e in altre limitrofe non cadere una goccia: fa parte di queste fasi di instabilità atmosferica per la quale le precipitazioni non sono diffuse ma localizzate.

Va segnalato che la giornata più stabile almeno per il Nord sarà giovedì, quando ci attendiamo fenomeni più sporadici.

Una nuova bassa pressione potrebbe scavarsi sul Mediterraneo portando piogge specie al Centrosud, ancora qualche rovescio o temporale al Nord.