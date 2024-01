Protesta Agricola a Chieti: Trattori e Pedoni Contro i Canoni Consortili

Oggi a Chieti, la marcia dell'agricoltura ha portato la protesta nazionale anche contro i canoni consortili considerati eccessivi. La manifestazione, promossa dal comitato Bonifica Sostenibile di Gabriele Trovarelli, ha coinvolto sia trattori che partecipanti a piedi, unendosi allo stadio Angelini.

La protesta è iniziata alle 10 a Chieti Scalo, con un corteo a piedi che si è mosso da via Feltrino fino allo stadio Angelini, mentre contemporaneamente i trattori si sono radunati nel piazzale dello stadio. Il percorso del corteo a piedi è proseguito per viale Abruzzo, unendosi successivamente ai mezzi agricoli. Infine, il corteo ha raggiunto il consorzio di bonifica Centro, in via Liri.

Durante la manifestazione, il traffico è stato interrotto in via Feltrino, viale Abruzzo e via Liri. Il Comitato di Bonifica ha sottolineato le ragioni della protesta, richiedendo l'immediato insediamento degli eletti il 26 novembre 2023, l'applicazione del piano di classifica per tariffe irrigue basate sul tipo di coltura e terreno effettivamente irrigato, il ricalcolo immediato dei contributi dal 2021 al 2023 sulla base del piano di classifica e dei costi effettivi, e la rateizzazione dei contributi con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in linea con gli altri consorzi in Abruzzo.