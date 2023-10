Protesta dei Dipendenti della Polizia Locale Abruzzese sotto la Sede Regionale

Un presidio di dipendenti della Polizia Locale delle province abruzzesi è stato organizzato di fronte alla sede della Giunta Regionale, in collaborazione con i rappresentanti del Coordinamento Regionale Abruzzo (Csa Ral), un'organizzazione sindacale affiliata alla Cisal che rappresenta la categoria.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, una nutrita rappresentanza di dipendenti della Polizia Locale provenienti dalle quattro province abruzzesi ha espresso il proprio dissenso. Questa manifestazione segue quella tenutasi a Pescara il 27 settembre, che ha riscosso un successo simile in termini di partecipazione e coinvolgimento.

I lavoratori hanno rivolto alla Regione una serie di richieste, tra cui la modifica di un regolamento regionale che ritengono in parte controverso e illegittimo, al fine di preservare e tutelare i diritti acquisiti, evitando un grave danno alla Polizia Locale e ai suoi addetti. Inoltre, chiedono il finanziamento, la pianificazione e l'attuazione di attività formative per il personale e dell'Osservatorio di Polizia Locale, l'istituzione di criteri univoci di selezione per il personale di Polizia Locale, e interventi nei confronti degli enti locali che non rispettano le disposizioni relative al servizio di Polizia Locale.

Nonostante le distinte richieste di audizione inviate alla Presidenza, l'organo politico ha scelto di evitare il confronto, dimostrando, secondo i manifestanti, scarsa attenzione e poca considerazione per i diritti e le rivendicazioni del personale della Polizia Locale abruzzese.

Di fronte a questa situazione, il Coordinamento del Csa Ral ha già annunciato nuove e significative azioni sindacali in futuro.