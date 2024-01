Proteste Crescenti: Disservizi nella Consegna della Posta Mettono i Cittadini in Difficoltà

A Pescara, cresce il malcontento tra i cittadini a causa dei disservizi nella consegna della posta, con numerosi casi di corrispondenza mai recapitata o lasciata nelle cassette dei vicini, nonostante cognomi differenti. I cittadini lamentano di non ottenere risposte soddisfacenti nonostante le rimostranze fatte al postino di zona o alle sedi postali più vicine. Le segnalazioni di problemi riguardano soprattutto alcune zone dei colli, come Innamorati e Scorrano.

Il disagio causato da bollette non recapitate in tempo, multe scadute e raccomandate urgenti ignorate, ha generato preoccupazioni tra i residenti. Alcuni cittadini, recandosi personalmente presso gli uffici postali, hanno riscontrato difficoltà nel risolvere la situazione, attribuendo la responsabilità del problema alla privatizzazione e citando questioni sindacali e contrattuali.

Un gruppo di residenti si sta mobilitando per portare la questione all'attenzione del sindaco Masci, sperando che l'amministrazione possa intervenire per risolvere il problema. Molti cittadini sono alla ricerca di risposte esaustive da parte dei vertici di Poste Italiane, auspicando che attraverso il coinvolgimento dei media locali si possa giungere a una soluzione rapida e efficace. La redazione resta a disposizione dei cittadini per raccogliere ulteriori testimonianze e, contemporaneamente, auspica che Poste Italiane possa affrontare la situazione in modo tempestivo.