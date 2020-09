Protezione civile Abruzzo, la Giunta nomina Mauro Casinghini direttore dell'Agenzia regionale

E' Mauro Casinghini, 50 anni, di Roma, il nuovo Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile. Lo ha nominato la Giunta regionale nel corso dell'odierna seduta di Giunta.

Attualmente, ricopre l'incarico di Direttore generale del Corpo italiano di Soccorso del Sovrano militare Ordine di Malta. Casinghini è dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile attualmente in aspettativa per l'incarico all'Ordine di Malta. Laureato in Coordinamento delle attività di Protezione civile e successivamente in Rischio ambientale e Protezione civile, nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi.

Attualmente, fa parte del supporto al Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2. L'incarico ha durata triennale ed è stato conferito attraverso un avviso di selezione pubblica.