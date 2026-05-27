Rancitelli, bar chiuso per dieci giorni: scatta lo stop del questore

Polizia e carabinieri hanno eseguito il provvedimento in via Trigno dopo i controlli: sospesa l’attività del bar Manuel per motivi di sicurezza pubblica.

Nuovo intervento delle forze dell’ordine a Rancitelli, quartiere di Pescara da tempo al centro di controlli mirati sul fronte della sicurezza urbana. Il bar Manuel, attività commerciale di via Trigno, è stato chiuso per dieci giorni su disposizione del questore Carlo Solimene, che ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La misura è stata eseguita da Polizia di Stato e carabinieri, al termine di un’attività congiunta finalizzata al mantenimento dell’ordine pubblico e alla prevenzione di situazioni considerate potenzialmente pericolose. Alla base dello stop ci sono gli esiti dei recenti controlli svolti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai militari dell’Ispettorato del lavoro, che hanno segnalato al questore le criticità riscontrate.

Il provvedimento è arrivato dopo un’istruttoria curata dalla squadra amministrativa della Divisione Pas della Questura di Pescara, avviata sulla base della proposta formulata dalla Compagnia dei carabinieri. Dagli accertamenti sarebbe emerso un quadro ritenuto non compatibile con le esigenze di sicurezza urbana e tutela della collettività.

Non si tratta del primo controllo effettuato nello stesso esercizio: nei mesi scorsi il locale era già stato oggetto di verifiche disposte dall’autorità di pubblica sicurezza. La Questura ha sottolineato come la sospensione punti a interrompere situazioni giudicate a rischio per la sicurezza dei cittadini e per gli operatori economici che svolgono la propria attività nel rispetto delle regole.

L’episodio si inserisce in una più ampia attività di presidio del territorio pescarese, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili della città.