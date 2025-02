Rapina da 1500 euro e maltrattamenti: due arresti in Val Vibrata in poche ore

Un giovane di 27 anni è stato arrestato grazie alle telecamere di sicurezza che hanno immortalato la sua azione durante una rapina avvenuta lo scorso 30 dicembre ad Ancarano. L'uomo, dopo aver sfondato il vetro di un'auto parcheggiata, si era appropriato di una borsa contenente circa 1500 euro. La coppia proprietaria della macchina, che si trovava nelle vicinanze, aveva tentato di fermarlo, ma il ladro, sorpreso, li aveva spintonati facendoli cadere a terra. I due, soccorsi in ospedale, avevano ricevuto una prognosi di dieci giorni. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, i carabinieri sono riusciti a identificare e arrestare il 27enne, che ora dovrà rispondere di rapina impropria. L'uomo comparirà a breve davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia.

Nel frattempo, sempre nel territorio della Val Vibrata, un altro arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Alba. Un trentenne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della sua ex convivente. La donna, vittima dell'aggressione avvenuta alla fine di gennaio, ha denunciato l'uomo dopo essere stata picchiata e costretta a ricorrere alle cure mediche. I medici dell'ospedale di Sant'Omero l’hanno giudicata guaribile in otto giorni.

A seguito della denuncia, sono stati attivati i protocolli previsti dal Codice Rosso, che stabiliscono tempi di intervento rapidi per le aggressioni domestiche. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, che è stato trasferito nel carcere di Castrogno.

Questi due casi evidenziano la crescente attenzione delle forze dell'ordine nei confronti della sicurezza pubblica e delle violenze domestiche, con un'operazione tempestiva che ha permesso di portare alla giustizia i responsabili di atti criminali.