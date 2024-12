Rapina in banca a Giulianova: arrestati due malviventi a pochi passi dalla caserma

Una coppia tenta una rapina in una banca vicina alla caserma dei carabinieri, ma viene rapidamente fermata alla stazione ferroviaria.

Intorno alle 11:40 del 14 dicembre una donna di 50 anni e un uomo di 52, entrambi residenti a Giulianova, hanno messo a segno una rapina presso la filiale della BdM Banca (ex Banca Popolare di Bari ed ex Tercas) situata in via Galilei. Dopo aver atteso il loro turno, si sono avvicinati allo sportello con la scusa di cambiare un assegno. Approfittando di un momento di distrazione dell'operatore, l'uomo ha sottratto circa 1.500 euro in banconote da 50 euro dalla cassa.

La vicinanza della banca alla caserma dei carabinieri ha permesso un intervento tempestivo. Analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno rapidamente identificato i due sospetti, già noti alle forze dell'ordine, e hanno avviato le ricerche. Poco dopo, la coppia è stata individuata presso la stazione ferroviaria di Giulianova, mentre era intenta a contare il denaro sottratto. La donna è stata denunciata a piede libero e successivamente rilasciata, mentre l'uomo è stato arrestato e trattenuto in caserma, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.

Questo episodio segue un recente tentativo di rapina avvenuto lo scorso ottobre presso il centro commerciale I Portici di Giulianova. In quell'occasione, un uomo, armato di coltello e replica di pistola, è stato arrestato dai carabinieri prima di riuscire a compiere il reato. L'individuo, con il volto coperto da un passamontagna, è stato bloccato mentre si apprestava a entrare in un negozio del centro commerciale. Durante l'arresto, ha opposto resistenza, ma è stato prontamente immobilizzato dai militari.

Questi eventi evidenziano l'importanza della presenza delle forze dell'ordine sul territorio e la loro capacità di intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire attività criminali.