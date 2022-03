Rapina nella notte nel teatino, mezzi in fiamme, esplosioni e sparatoria

Scene di caos nella zona commerciale di Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, a causa di una violentissima rapina che, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato il caveau dell'Ivri.

Strade riempite di chiodi, auto danneggiate, incidenti, camion incendiati per bloccare la viabilità, esplosioni e, stando alle testimonianze, anche una sparatoria.

Sul posto ci sono forze dell'ordine, vigili del fuoco e ambulanze. Al momento, riferisce il sindaco, Giorgio Di Clemente, sono chiuse via Po, le strade limitrofe e l'asse attrezzato Pescara-Chieti.

Il bottino di circa tre milioni di euro è stato portato via da un commando composto da una quindicina di persone, incappucciate ed armate di mitra e pistole che ha dato l'assalto all'edificio della Sicuritalia Ivri al cui interno erano in servizio 15 guardie giurate, dopo aver incendiato un'auto davanti al cancello della sede della ditta e dopo aver reso inaccessibile la zona dando alle fiamme alcuni camion lungo le strade di accesso, sono entrati all'interno dei locali dopo aver sfondato con una ruspa i muri di recinzione e sparando contro i vetri sparando.

Una volta arraffato il bottino si sono dati alla fuga non dopo aver cosparso le strade di chiodi.

È la prima volta che Sicuritalia Ivri subisce un assalto del genere. «Sono fiero per come i ragazzi si sono comportati nel rispettare le procedure di sicurezza e nel dare gli allarmi , i nostri sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente, sia la video che l'allarme anti rapina, abbiamo dato l'allarme in tempo reale. Io mi sono precipitato dai ragazzi e non ho potuto fare altro che stringermi alla loro sofferenza», ha detto all'agenzia Ansa il maggiore Jimmy Croce, che comanda la sede di Sicuritalia Ivri di San Giovanni Teatino.