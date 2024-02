Rapinatore sulla spiaggia: arrestato dopo inseguimento dei carabinieri

Un rapinatore è stato arrestato dopo aver afferrato il borsello di una coppia di turisti sulla spiaggia e aver colpito uno dei malcapitati con un pugno durante l'inseguimento. L'individuo, un 31enne extracomunitario già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai carabinieri mentre tentava di nascondersi in un cantiere edile nelle vicinanze.

L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio e è stato segnalato alle autorità da alcuni passanti testimoni dell'accaduto. I carabinieri del Radiomobile hanno prontamente reagito, riuscendo a localizzare e fermare il rapinatore in fuga. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla coppia di turisti.

La vittima, dopo essere stata medicata presso la guardia medica di Tortoreto, ha riportato lievi lesioni, stimabili in una guarigione entro sette giorni. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina e lesioni personali e è stato posto in custodia nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Alba Adriatica, in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima.