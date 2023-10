Record di caldo a ottobre in Abruzzo: 35 gradi a Castiglione a Casauria

Un'ottobrata da record ha colpito l'Abruzzo, con termometri che hanno segnato incredibili 35 gradi a Castiglione a Casauria. Il fenomeno meteorologico straordinario, registrato dall'associazione meteo L'Aquila Caput frigoris, ha lasciato stupefatti gli abitanti della regione, mentre il caldo estivo fuori stagione sembrava destinato a perdurare.

Tuttavia, le previsioni meteorologiche per la prossima settimana annunciano un cambio di scenari, portando sollievo ai "freddofili" che aspettano con ansia l'arrivo dell'autunno. Secondo le analisi del meteorologo abruzzese Stefano Bernardi, il fenomeno della "amplificazione artica" è uno dei fattori responsabili del caldo africano che ha colpito l'Italia in questi giorni. Questo fenomeno climatico è legato al riscaldamento globale, che fa sì che il Polo Nord si riscaldi più rapidamente delle medie latitudini, influenzando la corrente a getto.

In questa situazione, la corrente a getto risulta meno tesa e favorisce lo scambio di correnti in modo non zonale ma meridiano, con l'effetto di portare pressioni elevate di origine africana sull'Europa. Tuttavia, con l'avanzare dell'autunno, le ore di soleggiamento nell'emisfero settentrionale diminuiscono, causando un cambiamento nei gradienti termici.

Secondo Bernardi, questo nuovo scenario potrebbe portare alla fine di questa fase meteorologica straordinaria. Gli indizi scrutati nei dati del modello ECMWF suggeriscono un possibile indebolimento dell'alta pressione africana, in parte causato dall'indebolimento della corrente a getto. Questo potrebbe aprire la strada alle perturbazioni atlantiche, portando piogge, una netta diminuzione delle temperature e, forse, nel medio-lungo termine, l'arrivo di aria di origine artica.

Se queste indicazioni si confermassero, come suggerito da Bernardi, gli amanti dell'autunno piovoso e dei climi più freschi potrebbero presto vedere realizzarsi i loro desideri. Nel frattempo, nonostante la prospettiva di un cambiamento, l'Abruzzo ha sperimentato temperature eccezionalmente elevate, raggiungendo i 35.2 gradi a Castiglione a Casauria, nel Pescarese, suscitando stupore tra la popolazione locale.