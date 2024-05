Refezione Scolastica Garantita fino al 30 Giugno: Ulteriore Proroga per la Serenissima Ristorazione

Il Tar di Pescara ancora non ha fissato l'udienza relativa al merito del ricorso presentato dalla Serenissima Ristorazione, seconda classificata, nei confronti del Comune e dell'RTI Elior-Sh, vincitore dell'appalto per il servizio di mensa scolastica. Di fronte a questa situazione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Mense Scolastiche, Gianni Santilli, ha annunciato che gli uffici hanno deciso di prolungare il servizio di refezione scolastica della Serenissima Ristorazione spa fino al 30 giugno 2024.

La mancata calendarizzazione dell'udienza ha creato un effetto preclusivo sulla firma del contratto con l'azienda vincitrice, spingendo l'amministrazione a garantire il regolare funzionamento del servizio di ristorazione per le scuole primarie di primo e secondo grado, nonché per le scuole dell'infanzia e i nidi comunali, fino alla fine di giugno. Questa decisione è stata presa per assicurare che gli studenti continuino a ricevere pasti adeguati secondo quanto previsto dal calendario scolastico regionale, con un'ulteriore estensione del contratto alla Serenissima Ristorazione.