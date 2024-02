Regionali Abruzzo: Due Candidati alla Presidenza, 12 Liste in Gara

La presentazione delle liste per le elezioni regionali abruzzesi del prossimo 10 marzo si è svolta oggi senza sorprese, con il termine fissato alle ore 12 nei tribunali dell'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara per quanto riguarda i candidati e in Corte di Appello all'Aquila per i candidati alla presidenza. Tutti i partiti hanno consegnato entro i termini i documenti necessari.

In Abruzzo si sfideranno due candidati principali: Marco Marsilio, di Fdi, ex senatore e presidente della Regione uscente, ricandidato dal centrodestra, e Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, già presidente della società di trasporto pubblico regionale Tua, a capo di una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento Cinque Stelle, il cosiddetto "campo largo" che ha suscitato interesse a livello nazionale.

Le Commissioni circoscrizionali e l'organismo in seno alla Corte di Appello dell'Aquila trasmetteranno alle parti eventuali osservazioni entro la mezzanotte. Se dovessero essere segnalate presunte irregolarità, si apriranno i termini per i ricorsi ufficiali da parte dei responsabili.

Complessivamente sono 12 le liste in campo: a sostegno di Marsilio ci sono Fdi, Forza Italia, Lega, Lista civica Marsilio presidente, Noi Moderati, Udc-Dc. A sostegno di D'Amico Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra - Abruzzo Progressista solidale, Abruzzo insieme e Riformisti e civici.