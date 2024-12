Regione Abruzzo: Bilanci, Famiglie e Sviluppo Energetico, Tutto Deciso in Assemblea

Approvati il bilancio di previsione 2025-2027, il piano per le famiglie e nuove regole sull’energia rinnovabile e le infrastrutture regionali.

Durante l’ultima seduta del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, presieduto da Lorenzo Sospiri, sono stati approvati importanti provvedimenti riguardanti il bilancio di previsione 2025-2027, il Piano integrato per la Famiglia 2023, e nuove misure in materia di gestione del demanio marittimo e energia rinnovabile. Questi interventi rappresentano un significativo passo avanti per la pianificazione economica, sociale e ambientale della regione.

Bilancio di previsione

Con una manovra da oltre 30 milioni di euro, il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 è stato votato a maggioranza. Tra i capitoli più rilevanti, 300mila euro sono stati destinati al sostegno del pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate. Inoltre, circa 1,8 milioni di euro saranno impiegati per la manutenzione e l’ammodernamento delle sedi istituzionali di Pescara e L’Aquila.

Altre risorse significative includono 270mila euro per la riapertura della casa natale di Francesco Paolo Michetti, 200mila euro per l’adeguamento della Sala De Cecco a Pescara e oltre 1 milione di euro per un percorso pedonale meccanizzato che collegherà il parcheggio di Collemaggio a viale Rendina all’Aquila.

Piano per la Famiglia 2023

Con una dotazione complessiva di 1.257.630 euro, il Piano regionale integrato per la Famiglia 2023 è stato approvato dalla maggioranza, con astensione delle minoranze. La maggior parte dei fondi deriva da finanziamenti statali, mentre una parte è coperta dal fondo regionale per la famiglia. Le risorse sono dedicate alla valorizzazione di consultori familiari e centri di sostegno per la famiglia. Inoltre, le economie derivanti dai precedenti piani saranno reinvestite in azioni già previste per il periodo 2019-2021.

Riprogrammazione socio-sanitaria

Unanimità è stata raggiunta per le modifiche alla ripartizione del Fondo dell’integrazione socio-sanitaria, con oltre 5,5 milioni di euro stanziati per i Comuni. La novità consiste nel trasferire i fondi non più in base al numero degli utenti accolti nelle strutture, ma secondo la spesa effettiva rendicontata dagli Ambiti Distrettuali Sociali.

Gestione demanio e innovazioni legislative

Approvate anche modifiche per la gestione del demanio marittimo nei porti regionali. Tra le decisioni, la Regione potrà ritirarsi dall’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo e riassegnare i fondi per eventi come il Trofeo Coni Invernale 2024/2025.

Misure urgenti per l’energia rinnovabile

In chiusura, il Consiglio ha votato l’urgenza per il progetto di legge riguardante l’identificazione di aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. La procedura legislativa verrà velocizzata per favorire la discussione già nella prossima riunione della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture.