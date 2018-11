Restitution Day, il M5S in piazza Duomo con Luigi Di Maio

"Oggi, mercoledì 28 alle ore 10, in Piazza del Duomo a L’Aquila, insieme al vicepremier Luigi di Maio, scopriremo quali progetti saranno finanziati a favore dei cittadini abruzzesi grazie al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Sara Marcozzi, candidata presidente, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri.

'Accorciamo le distanze' non è solo uno slogan. È l’invito ad incontrarci e a guardarci negli occhi per parlare di cosa si può fare in Abruzzo grazie alle iniziative dei nostri rappresentanti territoriali. I 5 consiglieri regionali abruzzesi, con le loro rinunce, hanno finora finanziato la sicurezza stradale, il lavoro e lo studio. Domani restituiscono a favore di un altro importantissimo ambito sociale.

Con la restituzione di parte del proprio compenso, il MoVimento 5 Stelle ha da sempre fatto scuola su come poter supportare il territorio con i fatti.

Anche questo è accorciare le distanze tra politica e cittadini. Le altre forze politiche ci prendano come esempio."