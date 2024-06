Rettore dell'Università dell'Aquila Risponde alle Proteste Pro-Palestina:"Univaq Ha Preso Posizione"

Il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, ha risposto alle recenti proteste pro-Palestina dichiarando che è falso affermare che l'ateneo non abbia preso posizione sugli eventi nella Striscia di Gaza e in Medio Oriente. Alesse ha replicato ai manifestanti che hanno inscenato un'azione dimostrativa, dipingendo una mano rossa sulla targa di Palazzo Camponeschi e chiedendo chiarezza sulle posizioni dell'università.

"La posizione di Univaq è quella espressa più volte dalla Crui, la Conferenza dei Rettori, che ha sottolineato come l'intero sistema universitario sia unito nella richiesta di un'immediata cessazione delle ostilità e del rilascio degli ostaggi sequestrati nel corso dell'attacco del 7 ottobre. Il massacro di civili nella Striscia di Gaza e la distruzione delle infrastrutture, comprese le università, hanno superato ogni limite accettabile. Insieme al presidente Mattarella, ribadiamo l'urgenza di porre fine alla catena di azioni e reazioni per avviare un processo di pace stabile", ha dichiarato Alesse.

Riguardo ai rapporti dell'Università dell'Aquila con le università e le aziende israeliane, Alesse ha ribadito che l'ateneo non intende rinunciare a progetti di ricerca con Israele, in linea con l'ordine del giorno approvato dal Senato Accademico lo scorso 22 aprile. "Questi progetti sono all'insegna del rispetto della ricerca scientifica e del progresso umano. Inoltre, i rapporti con Leonardo Spa non riguardano progetti di ricerca con applicazioni militari", ha precisato il rettore.

"Come rettore, continuerò a garantire la libertà di espressione all'interno degli spazi universitari, preservando il diritto di esprimere qualunque opinione", ha concluso Alesse.