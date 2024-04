Revocata l'Autorizzazione all'Impianto di Rifiuti: Intervento della Regione dopo Incendi Ricorrenti

La Regione Abruzzo ha revocato l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi a Città Sant'Angelo alla Terraverde Energy srl, in seguito alle ripetute criticità, inclusi diversi incendi che hanno interessato la struttura nel corso degli anni.

La decisione è stata sollecitata dal Comune, che nel 2023 ha espresso parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione, e il sindaco Matteo Perazzetti ha sottolineato più volte l'importanza di agire in tal senso. La revoca è stata effettuata tramite una determina del servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo.

Secondo il provvedimento, la Terraverde Energy srl non possiede attualmente la garanzia fideiussoria richiesta, e di conseguenza, mancano i requisiti per l'efficacia dell'autorizzazione. La società ha inoltre violato le prescrizioni imposte, inclusa la mancanza di trasmissione delle garanzie finanziarie, presentando una polizza contraffatta che non è stata accettata dall'amministrazione regionale.

Il sindaco Perazzetti ha commentato con soddisfazione la decisione, affermando che la priorità è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ha inoltre sottolineato l'impegno del Comune nel sostenere chi opera correttamente e l'intransigenza verso coloro che non rispettano le regole, specialmente in materia ambientale.