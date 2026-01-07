Ricostruzione chiese ferme da anni: sbloccato l’iter per tre frazioni aquilane storiche

Sblocco iter per il restauro delle chiese di Valle Pretara, Genzano di Sassa e Tempera, Santangelo e Cappetti (FI): “Ringraziamo chi ha reso possibile questo risultato”.



Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, e il coordinatore comunale di Forza Italia, Stefano Cappetti, esprimono grande soddisfazione per lo sblocco dell’iter di ricostruzione delle chiese di Valle Pretara, Genzano di Sassa e Tempera, un risultato atteso da anni dalle comunità locali e fondamentale per la ricostruzione del tessuto sociale cittadino.

«La possibilità di riattivare il percorso di restauro di luoghi di culto che rappresentano identità, memoria e aggregazione – dichiarano Santangelo e Cappetti – restituisce una prospettiva concreta a quartieri e frazioni che hanno vissuto a lungo l’assenza di spazi centrali per la vita comunitaria. Non si tratta solo di recuperare edifici, ma di ricucire legami e restituire normalità».

Il risultato, reso possibile dal superamento di un vincolo normativo attraverso la Legge di Bilancio 2026, è frutto di un lavoro istituzionale serio e determinato. «Rivolgiamo un ringraziamento al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi per l’impegno profuso, al Governo nazionale e a quanti, a diversi livelli, hanno contribuito a sbloccare una situazione che appariva ferma da troppo tempo», aggiungono.

«La ricostruzione materiale deve procedere insieme a quella sociale e spirituale – concludono –. Restituire queste chiese alle comunità significa rafforzare l’identità dei territori e sostenere un percorso di rinascita autentica e duratura per tutta L’Aquila».