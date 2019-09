Ricostruzione, demolizione ultimo palazzo a Santa Croce, Ne saranno ricostruiti due in meno

Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ultimo fabbricato di via Santa Croce danneggiato dal sisma dell’Aquila del 2009, sul quale, finora, per i proprietari non era stato possibile effettuare degli interventi. Lo ha reso noto l’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi.

“Sarà ricostruito un quartiere più vivibile e meno ‘aggressivo’ delle emergenze architettoniche che sono nella zona, prime tra tutte l’antica cinta muraria della città – ha spiegato Fabrizi – saranno riedificati tre immobili al posto dei cinque esistenti prima del sisma e dunque ci saranno maggiori spazi a servizio della zona. Inoltre l’area è interessata dal Progetto di recupero urbano (Pru) “Direzionalità Villa Gioia” e dal Progetto unitario “Santa Croce-Porta Barete” che prevede, oltre alla viabilità carrabile e pedonale, anche verde pubblico e parcheggi. Con il termine della demolizione dell’ultimo edificio, questo progetto potrà concretamente prendere il via”.