Rifiuti: Sanzioni per Quasi 19.000 Euro per Errato Conferimento

Il sindaco Diego Ferrara e l'assessora all'Ambiente Chiara Zappalorto hanno presentato il primo report sulle sanzioni emesse per il conferimento errato dei rifiuti, evidenziando l'importanza di correggere comportamenti scorretti.

Dal 1° gennaio 2024 ad oggi, sono stati comminati 112 provvedimenti da Formula Ambiente, per un totale di quasi 19.000 euro di sanzioni. Di questi, 55 riguardano utenze non domestiche, 55 utenze condominiali e solo 1 utenza domestica.

Il sindaco e l'assessora hanno sottolineato l'importanza di queste misure nel garantire il decoro della città e nel consolidare l'identità sostenibile conquistata nel tempo. Hanno evidenziato la collaborazione della cittadinanza nel corretto conferimento dei rifiuti, esprimendo gratitudine per il rispetto dimostrato da parte di famiglie e altri nuclei.

Tuttavia, hanno anche riconosciuto la necessità di intervenire sulle utenze maggiori, proponendo una moratoria sulle grandi utenze per correggere comportamenti errati che generano costi sociali diffusi. Questo intervento, non impositivo ma correttivo, mira a sensibilizzare e responsabilizzare l'utenza per garantire un servizio di raccolta dei rifiuti efficiente e rispettoso dell'ambiente.

Il sindaco e l'assessora hanno concluso esprimendo l'auspicio che, grazie a tali misure, si possa ridurre il numero di sanzioni e promuovere una cultura del corretto conferimento dei rifiuti, estendendo l'esempio positivo dato dalla cittadinanza di Chieti a tutta la comunità.