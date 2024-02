"Rigopiano bis": Le Reazioni al Verdetto - Critiche alla Prevenzione in Italia

Il verdetto sul processo "Rigopiano bis" ha scatenato una serie di reazioni, con i parenti delle vittime che esprimono amarezza e delusione per la mancanza di giustizia e di attenzione alla prevenzione degli eventi tragici come quello che ha colpito l'hotel Rigopiano nel gennaio 2017.

Egidio Bonifazi, padre di Emanuele, una delle vittime dell'incidente, ha dichiarato: "Tutte le allerte valanga sono state ignorate. Con questa sentenza muore la prevenzione in Italia." Ha espresso confusione e amarezza per la mancanza di giustizia e per l'assenza di condanne più severe per i responsabili maggiori dell'accaduto.

Anche l'avvocato di parte civile, Romolo Reboa, ha commentato il verdetto, affermando che la Corte ha ragionato in termini di giustizia, ma che non esiste una vera giustizia davanti alla morte. Ha sottolineato l'importanza dei risarcimenti e dei ristori per le vittime e i loro familiari, ma ha ribadito che anche coloro che sono stati condannati devono essere trattati con rispetto umano.

Alessio Feniello, padre di Stefano, un'altra vittima dell'incidente, ha espresso delusione per il verdetto, affermando di aspettarsi più condanne nei confronti della Regione e della Provincia. Ha criticato il coinvolgimento di un tecnico comunale e dell'ex prefetto nel depistaggio, sostenendo che altri personaggi avrebbero dovuto essere condannati. Ha concluso che, nonostante il verdetto, non avrebbe cambiato nulla nel suo dolore e nella ricerca di giustizia per suo figlio.